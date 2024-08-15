На Дніпропетровщині 15 серпня почують вибухи: деталі

У Кривому Розі пролунають вибухи.

У Кривому Розі сьогодні, 15 серпня, місцеві почують вибухи.

Про це йдеться у публікації в Telegram-каналі мера міста Олександра Вілкула.

У зв’язку із проведенням вибухових робіт у виробничих цілях гучно буде у двух кар’єрах:

«№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони) – о 12:00;

«Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район) – о 13:00.

У ці години рекомендується уважніше слідкувати за оголошенням повітряних тривог.

Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – повідомляє Олександр Вілкул.

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