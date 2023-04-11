На Дніпропетровщині 15-річний хлопець хотів звести рахунки з життям через нерозділене кохання

Жахливий інцидент стався вночі 9 квітня у селі Лошкарівка Дніпропетровської області.

Місцеві мешканці почули постріл. Пізніше з’ясувалося, що 15-річний підліток вистрелив із пневматичного пістолета собі у скроню через нерозділене кохання.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що хлопець посварився зі своєю дівчиною, після чого вона вирішила розірвати стосунки. Пізніше юнак прийшов до її будинку вночі, щоб помиритися, але дівчина відмовила. Тоді підліток вирішив звести рахунки з життям – він вистрелив собі у скроню з пневматичної зброї.

Зараз хлопець знаходиться на амбулаторному лікуванні з діагнозом садна в районі правої скроні.

Зазначається, що юнак стріляв з «Флобера», який замовив на OLX.

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