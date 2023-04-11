Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині 15-річний хлопець хотів звести рахунки з життям через нерозділене кохання

На Дніпропетровщині 15-річний хлопець хотів звести рахунки з життям через нерозділене кохання

Сьогодні 14:19
просмотров

Жахливий інцидент стався вночі 9 квітня у селі Лошкарівка Дніпропетровської області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 15-річний хлопець хотів звести рахунки з життям через нерозділене кохання

Місцеві мешканці почули постріл. Пізніше з’ясувалося, що 15-річний підліток вистрелив із пневматичного пістолета собі у скроню через нерозділене кохання.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що хлопець посварився зі своєю дівчиною, після чого вона вирішила розірвати стосунки. Пізніше юнак прийшов до її будинку вночі, щоб помиритися, але дівчина відмовила. Тоді підліток вирішив звести рахунки з життям – він вистрелив собі у скроню з пневматичної зброї.

Зараз хлопець знаходиться на амбулаторному лікуванні з діагнозом садна в районі правої скроні.

Зазначається, що юнак стріляв з «Флобера», який замовив на OLX.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 15-річний хлопець хотів звести рахунки з життям через нерозділене коханняУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині корова застрягла у багнюці: її визволяли рятувальники
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:15
    На Дніпропетровщині корова застрягла у багнюці: її визволяли рятувальники

    Бідолашна корівка майже повністю знаходилася у багнюці.

    У Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязь
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:12
    У Дніпрі чоловік впав у 10-метровий колодязь

    Сьогодні вночі на лінію «101» повідомили про те, що на…

    Скоїв тяжкий злочин: на Дніпропетровщині поліція розшукує чоловіка
    Новини Дніпра
    Вчора 18:26
    Скоїв тяжкий злочин: на Дніпропетровщині поліція розшукує чоловіка

    Потрібна ваша допомога!

    Заряджайте все: де у Дніпрі завтра не буде світла 9 годин
    Новини Дніпра
    Вчора 17:16
    Заряджайте все: де у Дніпрі завтра не буде світла 9 годин

    Важлива інформація!

    Наверх