На Дніпропетровщині 13-річна дівчинка намагалася звести рахунки з життям через оцінки

Трагедія сталася у місті Жовті Води.

Як повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”, 13-річна дівчинка стрибнула з балкону квартири, розташованої на п’ятому поверсі багатоповерхівки.

Падіння пом’якшили гілки дерев, тому неповнолітня вижила. Її з травмами госпіталізували до лікарні.

В якому вона стані – поки невідомо.

Зазначається, що у кімнаті дівчинки поліцейські знайшли блокнот із запискою, де вона зазначає, що вчиняє самогубство через низькі оцінки у школі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік почав різати собі вени у маршрутці.

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