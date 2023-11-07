Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині 13-річна дівчинка намагалася звести рахунки з життям через оцінки

На Дніпропетровщині 13-річна дівчинка намагалася звести рахунки з життям через оцінки

Сьогодні 11:14
просмотров

Трагедія сталася у місті Жовті Води.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 13-річна дівчинка намагалася звести рахунки з життям через оцінки

Як повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”, 13-річна дівчинка стрибнула з балкону квартири, розташованої на п’ятому поверсі багатоповерхівки.

Падіння пом’якшили гілки дерев, тому неповнолітня вижила. Її з травмами госпіталізували до лікарні.

В якому вона стані – поки невідомо.

Зазначається, що у кімнаті дівчинки поліцейські знайшли блокнот із запискою, де вона зазначає, що вчиняє самогубство через низькі оцінки у школі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік почав різати собі вени у маршрутці.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 13-річна дівчинка намагалася звести рахунки з життям через оцінкиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Стало відомо, коли у школах Дніпра ввімкнуть опалення
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Стало відомо, коли у школах Дніпра ввімкнуть опалення

У понеділок, 6 листопада, школярі Дніпра повернулися за парти після…

Вулицями Дніпра їздив автомобіль, який перебуває у розшуку Інтерполу
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
Вулицями Дніпра їздив автомобіль, який перебуває у розшуку Інтерполу

У неділю, 5 листопада, в Шевченківському районі патрульні зупинили автомобіль…

На Дніпропетровщині під час пожежі ледь не загинули жінка та двоє дітей
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
На Дніпропетровщині під час пожежі ледь не загинули жінка та двоє дітей

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 16-річного хлопця
Новини Дніпра
Сьогодні 08:25
Пішов з дому та не повернувся: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 16-річного хлопця

Потрібна ваша допомога!

Наверх