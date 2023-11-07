На Дніпропетровщині 13-річна дівчинка намагалася звести рахунки з життям через оцінки

Як повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”, 13-річна дівчинка стрибнула з балкону квартири, розташованої на п’ятому поверсі багатоповерхівки.
Падіння пом’якшили гілки дерев, тому неповнолітня вижила. Її з травмами госпіталізували до лікарні.
В якому вона стані – поки невідомо.
Зазначається, що у кімнаті дівчинки поліцейські знайшли блокнот із запискою, де вона зазначає, що вчиняє самогубство через низькі оцінки у школі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік почав різати собі вени у маршрутці.
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