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  • На Дніпро суне новий циклон: синоптики попереджають про сніг та ожеледицю

На Дніпро суне новий циклон: синоптики попереджають про сніг та ожеледицю

Сьогодні 15:26
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На Дніпро суне негода.

Новости Днепра про На Дніпро суне новий циклон: синоптики попереджають про сніг та ожеледицю

Як повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, на область сунуть циклони, які принесуть нам складні погодні умови. Таким чином, з 17 по 23 листопада в Дніпрі очікують сніг, мокрий сніг та дощ. Подекуди сніговий покров може досягти 3 сантиметрів.
 

17-20 листопада очікуються опади різної інтенсивності: вночі сніг, вдень переважно мокрий сніг, температура вночі 1-6 морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла. На дорогах місцями ожеледиця.

 
21-23 листопада часом очікується дощ, місцями з мокрим снігом, нічні температури в межах 1-6 тепла, денні 4-9 тепла. Припиняться дощі 24 листопада.
 

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Новости Днепра про На Дніпро суне новий циклон: синоптики попереджають про сніг та ожеледицюУкраїнська

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