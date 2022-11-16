На Дніпро суне новий циклон: синоптики попереджають про сніг та ожеледицю

На Дніпро суне негода.

Як повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, на область сунуть циклони, які принесуть нам складні погодні умови. Таким чином, з 17 по 23 листопада в Дніпрі очікують сніг, мокрий сніг та дощ. Подекуди сніговий покров може досягти 3 сантиметрів.

17-20 листопада очікуються опади різної інтенсивності: вночі сніг, вдень переважно мокрий сніг, температура вночі 1-6 морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла. На дорогах місцями ожеледиця.