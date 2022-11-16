На Дніпро суне новий циклон: синоптики попереджають про сніг та ожеледицю
На Дніпро суне новий циклон: синоптики попереджають про сніг та ожеледицю
Сьогодні 15:26
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На Дніпро суне негода.
Як повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології, на область сунуть циклони, які принесуть нам складні погодні умови. Таким чином, з 17 по 23 листопада в Дніпрі очікують сніг, мокрий сніг та дощ. Подекуди сніговий покров може досягти 3 сантиметрів.
17-20 листопада очікуються опади різної інтенсивності: вночі сніг, вдень переважно мокрий сніг, температура вночі 1-6 морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла. На дорогах місцями ожеледиця.
21-23 листопада часом очікується дощ, місцями з мокрим снігом, нічні температури в межах 1-6 тепла, денні 4-9 тепла. Припиняться дощі 24 листопада.
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