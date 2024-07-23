На Дніпопетровщині вороги цілеспрямовано поцілили дроном по сімейному дитячому будинку, де живе 12 дітей

Зранку 23 липня на Нікопольщині обстріляли приватний будинок. Об 11:30 стало відомо про поранених у Марганці – трьох дітей. Внаслідок удару дроном-камікадзе осколкові ураження отримали два хлопці 14 років й один – 13-річний.
Пізніше в поліції повідомили, що армія РФ вдарила дроном-камікадзе по будинку сімейного типу в Марганці, де живе 12 дітей.
Влучання прийшлося в дах. На момент прильоту всередині перебували двоє хлопців 14 років та один 13-річний. На жаль, всі вони були поранені ворожим залізяччям. Інші діти, які виховуються в родині, не постраждали – вони перебували в іншому приміщенні.
Зараз на місці події продовжують працювати поліцейські. Триває документування воєнного злочину, який вчинили окупанти проти мирного населення Нікопольщини.
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