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  • На Дніпопетровщині вороги цілеспрямовано поцілили дроном по сімейному дитячому будинку, де живе 12 дітей

На Дніпопетровщині вороги цілеспрямовано поцілили дроном по сімейному дитячому будинку, де живе 12 дітей

Сьогодні 16:07
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Під ударом був дитячий будинок сімейного типу.

Новости Днепра про На Дніпопетровщині вороги цілеспрямовано поцілили дроном по сімейному дитячому будинку, де живе 12 дітей

Зранку 23 липня на Нікопольщині обстріляли приватний будинок. Об 11:30 стало відомо про поранених у Марганці – трьох дітей. Внаслідок удару дроном-камікадзе осколкові ураження отримали два хлопці 14 років й один – 13-річний. 

Пізніше в поліції повідомили, що армія РФ вдарила дроном-камікадзе по будинку сімейного типу в Марганці, де живе 12 дітей.

Влучання прийшлося в дах. На момент прильоту всередині перебували двоє хлопців 14 років та один 13-річний. На жаль, всі вони були поранені ворожим залізяччям. Інші діти, які виховуються в родині, не постраждали – вони перебували в іншому приміщенні.

Зараз на місці події продовжують працювати поліцейські. Триває документування воєнного злочину, який вчинили окупанти проти мирного населення Нікопольщини.

Новости Днепра про На Дніпопетровщині вороги цілеспрямовано поцілили дроном по сімейному дитячому будинку, де живе 12 дітей

Новости Днепра про На Дніпопетровщині вороги цілеспрямовано поцілили дроном по сімейному дитячому будинку, де живе 12 дітей

Новости Днепра про На Дніпопетровщині вороги цілеспрямовано поцілили дроном по сімейному дитячому будинку, де живе 12 дітей

Новости Днепра про На Дніпопетровщині вороги цілеспрямовано поцілили дроном по сімейному дитячому будинку, де живе 12 дітей

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Новости Днепра про На Дніпопетровщині вороги цілеспрямовано поцілили дроном по сімейному дитячому будинку, де живе 12 дітейУкраїнська

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