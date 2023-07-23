На дні Каховського водосховища поруч із Нікополем посадили картоплю, і вона там успішно росте (ВІДЕО)

Поблизу Нікополя Дніпропетровської області дно Каховського водосховища засіяли картоплею.

У мережі розповсюдили відповідні відеокадри з підписом: “Нікопольці – незламні люди”.

Раніше тут було могутнє «Нікопольське море», від якого нічого не залишилося після підриву окупантами Каховської ГЕС. Але вже зараз на землі можна побачити зелені рівненькі рядочки.

Коментатори пишуть, як захоплюються нікопольцями, які навіть у такий скрутний час змогли знайти застосування родючій українській землі.

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