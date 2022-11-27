На Дніпропетровщині з похолоданням почастішали смерті через пожежі в будинках

У Службі ДСНС повідомляють, що з похолоданням співробітники відомства стали фіксувати дедалі більше смертей, пов’язаних із пожежами у житлових будинках.
Всього лише за добу 26 листопада загинули 3 людини, постраждали теж троє.
У селі Знаменівка спалахнув житловий будинок, у ньому загинули два чоловіка.
У Нікополі через пожежу, що виникла в будинку, чоловік отруївся продуктами горіння, від госпіталізації відмовився.
У Марганці під час пожежі чоловік отримав опіки обличчя та кистей, також отруєння димом, госпіталізован.
У Кривому Розі вигоріла квартира у 9-поверховому будинку. Під час ліквідації вогню було виявлено непритомних матір та дочку. На жаль, 4-річну дівчинку врятувати не вдалося. Мама у лікарні.
Співробітники служби ДСНС закликають дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті!Елизавета Бельмас
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