На деяких вулицях Дніпра світла не буде майже весь день: адреси

Про це повідомила Центральна енергетична компанія.
У зв’язку з проведенням ремонтних робіт, електропостачання вимкнуть о 08:00 та відновлять о 18:00 за такими адресами:
Окрім того, вчора ми писали, що у Дніпрі цієї середи знову діятимуть погодинні графіки відключення світла. Електроенергію вимикатимуть по всій Україні з 15:00 до 23:00 у зв’язку зі зростанням електроспоживання через спеку.
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У Дніпрі цієї середи знову діятимуть погодинні графіки відключення світла.