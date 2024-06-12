На деяких вулицях Дніпра світла не буде майже весь день: адреси

Деякі жителі Дніпра залишаться без світла зранку до вечора.

Про це повідомила Центральна енергетична компанія.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт, електропостачання вимкнуть о 08:00 та відновлять о 18:00 за такими адресами:

вул. Будівельників: 14-А;

вул. Козака Мамая: 16, 18, 20;

вул. Братів Горобців: 50, 52-А;

вул. Театральна: 5-А;

вул. Незалежності: 8, 14, 18-А, 20-32 (парні).

Окрім того, вчора ми писали, що у Дніпрі цієї середи знову діятимуть погодинні графіки відключення світла. Електроенергію вимикатимуть по всій Україні з 15:00 до 23:00 у зв’язку зі зростанням електроспоживання через спеку.

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