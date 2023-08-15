На декількох пляжах Дніпра знайшли небезпечний збудник хвороб: де саме

За період від 4 по 10 серпня фахівці обласного лабораторного центру МОЗ відібрали 24 проби прісної води на водоймищах області. У деяких із них знову виявили холероподібний вібріон, але цього разу перелік місць дещо змінився.
Читайте також:
Автор:
Одна людина, яка постраждала внаслідок ракетної атаки по Дніпру 15…
Згідно із законодавством, в Україні знижку у 75% при сплаті…
Спортсмени відреагували на ракетний удар по Дніпру цієї ночі.
У Дніпрі правоохоронці викрили чоловіка, який видавав себе за надійного…