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  • На декількох пляжах Дніпра знайшли небезпечний збудник хвороб: де саме

На декількох пляжах Дніпра знайшли небезпечний збудник хвороб: де саме

Сьогодні 20:34
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У Дніпрі та області вчергове перевірили проби води відібрані у водоймищах регіону.

Новости Днепра про На декількох пляжах Дніпра знайшли небезпечний збудник хвороб: де саме

За період від 4 по 10 серпня фахівці обласного лабораторного центру МОЗ відібрали 24 проби прісної води на водоймищах області. У деяких із них знову виявили холероподібний вібріон, але цього разу перелік місць дещо змінився. 

 
Так, збудник знайшли у воді Дніпра в районах Парку культури та відпочинку “Сагайдак” й Мандриківської коси у Дніпрі.
 
Річки Кільчень в районі зони відпочинку в межах Підгородного, водойми Ревун в районі КП “Дніпро” селища Червоногригорівка Нікопольського району та річки Самара в районі дитячого пляжу в Новомосковську і пляжу санаторію “Курорт Орлівщина”.
 
Також вібріон є в пробах води з річки Оріль в районі пляжу села Чернетчина Магдалинівського району.
 
Тож фахівці рекомендують не купатися в цих водоймах поки загроза не зникне. 
 
Зауважимо, що минулого тижня холероподібний вібріон знайшли у Парк культури та відпочинку “Придніпровський” у Дніпрі.
 

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