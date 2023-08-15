На декількох пляжах Дніпра знайшли небезпечний збудник хвороб: де саме

У Дніпрі та області вчергове перевірили проби води відібрані у водоймищах регіону.

За період від 4 по 10 серпня фахівці обласного лабораторного центру МОЗ відібрали 24 проби прісної води на водоймищах області. У деяких із них знову виявили холероподібний вібріон, але цього разу перелік місць дещо змінився.

У сімох пробах знайшли небезпечний збудник хвороб – холероподібний вібріон не О1 групи. Попри свою назву він не викликає холеру, але може спричинити інші інфекційні захворювання.

Так, збудник знайшли у воді Дніпра в районах Парку культури та відпочинку “Сагайдак” й Мандриківської коси у Дніпрі.

Річки Кільчень в районі зони відпочинку в межах Підгородного, водойми Ревун в районі КП “Дніпро” селища Червоногригорівка Нікопольського району та річки Самара в районі дитячого пляжу в Новомосковську і пляжу санаторію “Курорт Орлівщина”.

Також вібріон є в пробах води з річки Оріль в районі пляжу села Чернетчина Магдалинівського району.

Тож фахівці рекомендують не купатися в цих водоймах поки загроза не зникне.

Зауважимо, що минулого тижня холероподібний вібріон знайшли у Парк культури та відпочинку “Придніпровський” у Дніпрі.

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