На березі – цвинтар завалений кісточками: біля Нікополя рибалки масово знищують черепах

Поблизу Нікополя масово вбивають черепах.

На березі ставка поблизу Нікополя виявили ціле кладовище вбитих черепах. Про це розповів місцевий мешканець Олександр. Чоловік підозрює, що тварин знищують рибалки, яким водні жителі заважають ловити рибу. Нещодавно він знайшов на березі ставка цілу жменю маленьких кісточок, які належали вбитим черепахам.

Олександр опублікував фото та і запитав:

Як ви гадаєте, що це у мене в руці? Іграшкові кегельки, деталі Лего чи якісь запчастини?

За словами Олександра, це майже запчастини, але з живих істот.

Це кісточки з лапок черепах, яких десятками вбили наші люди просто, тому що вони їм заважали ловити рибу на ставку. Бо ті кляті черепахи мають нахабство чіплятися на гачки, та заплутуватись у риболовних сітках, – пояснив автор допису

Чоловік каже, що таке відбувається не тільки у Нікополі, а і по всій Україні. Нещодавно Олександр був у Черкасах, де черепах спалюють живцем. На думку нікопольця, таких людей можна назвати варварами 21 століття, адже рівень цивілізованого суспільства визначають за тим, як люди ставляться до старих, дітей та братів наших менших.

Якщо щодо дітей питань немає, до старих відношення, як до відпрацьованого матеріалу, то до тварин у нас ставлення як у середньовічних варварів. Хіба що, окрім котиків та собачок, якими забита уся стрічка новин, – пише Олександр Павлов

Олександр розповів жахливі подробиці про те, що роблять з черепахами рибалки. За словами чоловіка, тваринок масово вбивають, розриваючи черепахам рота задля копійчаного гачка, відрізаючи голови, розтрощуючи панцирі.

Кладовище вбитих черепах Олександр помітив на ставку у селищі Старозаводському. Це відома локація, адже тут відпочиває чимало нікопольців. Рибалять тут часто. І вбивають тварин теж. Тільки на одній із рибацьких місцин накопичився 30-сантиметровий шар розтрощених панцирів та кісток водних жителів.

На цей поміст з кісток та очерету дбайливо покладені дошки, щоб зручно було ловити рибу та щоб ті кісточки не давили тим рибалками у дупу, – поділився подробицями небайдужий чоловік

Олександр відразу наголосив на актуальності цієї теми, адже багато хто не вважає вбивство тварин чимось серйозним та важливим, бо в країні війна та гинуть сотні людей. На думку чоловіка, люди повинні гуманніше ставитися до братів наших менших.

Хтось скаже: «Та фігня, в нас люди гинуть, а ти про яких то тварин. Знайшов трагедію!». Але знову нагадую, по таких вчинках виявляють рівень свідомості людей та рівень розвитку суспільства! Наприклад у тій же Фінляндії олені і зайці спокійно пасуться на газоні поряд із супермаркетом у центрі міста, білки без страху заходять у дім, автомобілі можуть довго стояти у пробці, бо олень вирішив полежати на дорозі. У Ризі, заходячи у гастроном, я вимушений був переступати через десятки диких качок, які відпочивали на сходах! І ні одній людині не прийшло у голову відштовхнути чи вдарити птицю,, хоч вони навіть щипали покупців за ноги, або зловити та зробити з неї смажену страву…. Тож коли це буде у нас? Питання без відповіді… – написав Олександр Павлов

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