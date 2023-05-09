На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон із прізвищем Манкішев. Також була виявлена пам’ятка пілота гелікоптера Мі-24.
У Київському водосховищі виявили тіло російського пілота. Правоохоронці встановили, що загиблим є російський військовослужбовець, про що свідчать форма та нагрудний шеврон. Також була виявлена пам’ятка пілота гелікоптера Мі-24, – йдеться у повідомленні МВС.
За даними ЗМІ, тіло окупанта разом з парашутом виявили працівники Київської ГЕС. Зазначається, що загиблий російський військовий дрейфував з початку повномасштабного вторгнення.
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