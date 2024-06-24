Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Багатоярусна вежа та деталізована кам’яна кладка: на березі Дніпра побудували стародавній замок

Багатоярусна вежа та деталізована кам’яна кладка: на березі Дніпра побудували стародавній замок

Сьогодні 12:04
просмотров

У Дніпрі на ж/м Парус збудували замок.

Новости Днепра про Багатоярусна вежа та деталізована кам'яна кладка: на березі Дніпра побудували стародавній замок

Щоправда, піщаний. Однак мешканці міста вражені, адже автор композиції ретельно попрацював над деталями.

Фото з цим витвором мистецтва опублікували у Facebook-спільноті “Актив ж/м Покровський”.

Піщана фортеця складається з кількох будівель, її центральним компонентом є багатоярусна вежа з вікнами та сходами. Можна помітити деталізовані арочні вікна та двері, текстуру кам’яної кладки, міст, що з’єднує різні рівні фортеці.

Стиль створеної будівлі нагадує середньовічний європейський замок.

Біля замку лежать лопатки, щітки та інші інструменти, поруч стоїть, ймовірно, автор та зміцнює піщану конструкцію за допомогою води.

Читайте також:

Новости Днепра про Багатоярусна вежа та деталізована кам'яна кладка: на березі Дніпра побудували стародавній замокУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Житель Дніпропетровщини відмовився від мобілізації, бо його брат уже служить у ЗСУ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:14
    Житель Дніпропетровщини відмовився від мобілізації, бо його брат уже служить у ЗСУ

    На Дніпропетровщині за відмову від мобілізації судили чоловіка.

    У Дніпрі оголосили ІV рівень небезпеки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:04
    У Дніпрі оголосили ІV рівень небезпеки

    У Дніпропетровському РЦГМ попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

    У Дніпрі помітили рідкісну комаху, яка занесена до Червоної Книги (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:48
    У Дніпрі помітили рідкісну комаху, яка занесена до Червоної Книги (ФОТО)

    У Дніпрі знайшли рідкісну комаху.

    Плавець з Дніпра виборов “бронзу” на Чемпіонаті Європи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:20
    Плавець з Дніпра виборов “бронзу” на Чемпіонаті Європи

    Дніпрянин Олександр Желтяков разом ще з трьома плавцями посів призове…

    Наверх