Багатоярусна вежа та деталізована кам’яна кладка: на березі Дніпра побудували стародавній замок

У Дніпрі на ж/м Парус збудували замок.

Щоправда, піщаний. Однак мешканці міста вражені, адже автор композиції ретельно попрацював над деталями.

Фото з цим витвором мистецтва опублікували у Facebook-спільноті “Актив ж/м Покровський”.

Піщана фортеця складається з кількох будівель, її центральним компонентом є багатоярусна вежа з вікнами та сходами. Можна помітити деталізовані арочні вікна та двері, текстуру кам’яної кладки, міст, що з’єднує різні рівні фортеці.

Стиль створеної будівлі нагадує середньовічний європейський замок.

Біля замку лежать лопатки, щітки та інші інструменти, поруч стоїть, ймовірно, автор та зміцнює піщану конструкцію за допомогою води.

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