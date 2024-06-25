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На Батьківщину з полону повернулися 90 українських військових

Сьогодні 21:55
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До України повернулися ще 90 захисників.

Новости Днепра про На Батьківщину з полону повернулися 90 українських військових

В Україну повернули з російського полону 90 людей, повідомив президент Зеленський.

Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону, – повідомив президент.

Це воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог. Дякую нашій команді, яка займається обмінами: Буданов, Єрмак, Малюк, Клименко, Лубінець. Усім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих наших людей. Разом можемо досягати навіть найскладніших результатів, – пише Зеленський. 

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