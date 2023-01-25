На автостанції Павлограда троє невідомих напали на родину

Як розповіли в поліції Дніпропетровщини, увечері 23 січня троє невідомих чоловіків напали на 53-річного батька з сином, які перебували на території автостанції.
Хулігани почали бити постраждалих, навіть коли ті впали на землю. Після чого забрали їхні особисті речі та втекли.
Через годину одного із нападників помітили правоохоронці під час патрулювання. У чоловіка знайшли вкрадені речі – планшет, гроші, документи та банківську карту.
Того ж дня поліціянтам вдалося затримати двох інших хуліганів. Їм оголосили про підозру в розбійному нападі.
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