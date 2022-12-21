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Дніпро передав допомогу цивільним і військовим

Сьогодні 19:15
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Волонтери Дніпра продовжують допомагати військовим і цивільним.

Новости Днепра про Дніпро передав допомогу цивільним і військовим

Цього разу одна з лікарень міста отримала продукти тривалого зберігання: паштети, м’ясну та овочеву консерву, хлібці, каші швидкого приготування, цукор, печиво.

Водночас волонтери розподіляють чергову партію гігієни та смаколиків, отриманих від соціально відповідального бізнесу. 

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