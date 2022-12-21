Дніпро передав допомогу цивільним і військовим

Цього разу одна з лікарень міста отримала продукти тривалого зберігання: паштети, м’ясну та овочеву консерву, хлібці, каші швидкого приготування, цукор, печиво.
Водночас волонтери розподіляють чергову партію гігієни та смаколиків, отриманих від соціально відповідального бізнесу.
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