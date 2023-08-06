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На 65-му році життя помер відомий педіатр з Дніпра Олександр Клименко

Сьогодні 12:26
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У Дніпрі помер відомий лікар-педіатр Олександр Клименко, який лікував не одне покоління дітей. Йому було всього 64 роки.

Новости Днепра про На 65-му році життя помер відомий педіатр з Дніпра Олександр Клименко

Спочатку Олександр Іванович працював у поліклініці на ж/м Калинівський, а потім – на Калнишевського. Останні роки був сімейним лікарем в Oxford Medical на Калиновій.  Загалом він присвятив порятунку інших більше 40 років. 

За свій багаторічний досвід лікар допоміг тисячам родин, за що вони були йому безмежно вдячні. 

Причини смерті медика залишаються невідомими. 

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Новости Днепра про На 65-му році життя помер відомий педіатр з Дніпра Олександр КлименкоУкраїнська Новости Днепра про На 65-му році життя помер відомий педіатр з Дніпра Олександр КлименкоРусский

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