На 65-му році життя помер відомий педіатр з Дніпра Олександр Клименко

У Дніпрі помер відомий лікар-педіатр Олександр Клименко, який лікував не одне покоління дітей. Йому було всього 64 роки.

Спочатку Олександр Іванович працював у поліклініці на ж/м Калинівський, а потім – на Калнишевського. Останні роки був сімейним лікарем в Oxford Medical на Калиновій. Загалом він присвятив порятунку інших більше 40 років.

За свій багаторічний досвід лікар допоміг тисячам родин, за що вони були йому безмежно вдячні.

Причини смерті медика залишаються невідомими.

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