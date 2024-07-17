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На 10 пляжах Дніпра та області у воді знайшли кишкову паличку

Вчора 21:26
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Деякі пляжі Дніпра та області краще оминати.

Новости Днепра про На 10 пляжах Дніпра та області у воді знайшли кишкову паличку

Минулого тижня у річках Кільчень, Дніпро, Томаківка, Вовча та Самара зафіксували бактерії та кишкову паличку, які можуть викликати захворювання на гострі кишкові інфекції, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Тож купатися у водоймах на Монастирському острові, у Придніпровську, Підгородньому, Кам’янському, Павлограді, Новомосковську, Верхньодніпровську, Миколаївському водосховищі у Марганці та Кам’янському водосховищі – небезпечно.

Окрім того, у регіоні минулого тижня виявили 182 випадки гострих кишкових інфекцій. Також, за тиждень зафіксували 6 випадків кашлюку, 3082 – ГРВІ та 131 – COVID-19.

Зауважується, що захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в області перебуває на міжсезонному рівні.

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