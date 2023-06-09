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Митники з Дніпропетровщини нанесли державі понад 52 млн грн збитків на метиловому спирті з рф

Сьогодні 14:54
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На Дніпропетровщині викрито незаконну схему розмитнення метилового спирту з рф.

Новости Днепра про Митники з Дніпропетровщини нанесли державі понад 52 млн грн збитків на метиловому спирті з рф

Як встановили слідчі, у період 2019-2021 рр. інспектори митниці здійснювали неналежне оформлення метилового спирту, імпортованого з рф. Підозрювані розмитнювали спирт як розчинник для фарб, який не підлягає оподаткуванню акцизним податком та сплаті мита. Тим самим незаконно звільняли місцеве підприємство від сплати обов’язкових митних платежів.

Внаслідок протиправних дій митників Державний бюджет України недоотримав понад 52 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Правоохоронці провели ряд обшуків на території митного поста, за місцями роботи та проживання підозрюваних. Вилучено документацію щодо митного оформлення, мобільні телефони, гроші.

Новости Днепра про Митники з Дніпропетровщини нанесли державі понад 52 млн грн збитків на метиловому спирті з рф

Новости Днепра про Митники з Дніпропетровщини нанесли державі понад 52 млн грн збитків на метиловому спирті з рф

Трьом службовим особам Дніпровської митниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). 

Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших причетних до злочину осіб.

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