«Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Для українців ранок почався не з кави, а з палаючого Кримського мосту. Звичайно, соцмережі відреагували жартами та мемами. Редакція Dnepr.info зібрала для вас найкращі з них.

Не хотіли уєзжать? Вже не поїдете (але жіночка на фото поїхати то встигла!).

А шашлики то посмажили.

Мирного рішення не буде (с).

Справжній супергерой.

СБУ творчо стилізувала Тараса Григоровича під нинішні реалії. За словами журналістів Української правди, до вибуху можуть бути причетні співробітники СБУ.

Вітаємо як можемо.

«Самольоти літають, будєм бамбіть» (с)

Чекав цього моменту 8 років.

Кримський міст більше не спить.

З Днем підпалу Кримського моста.

Нові листівочки.

А якщо серйозно, то бережіть себе, не зрозуміло як відреагують терористи на цей випадок. Проте зателефонувати родичам в Росію і спитати, що в них з обличчям – діло святе.

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