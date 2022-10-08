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  • «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

«Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Сьогодні 13:44
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Для українців ранок почався не з кави, а з палаючого Кримського мосту. Звичайно, соцмережі відреагували жартами та мемами. Редакція Dnepr.info зібрала для вас найкращі з них.

Не хотіли уєзжать? Вже не поїдете (але жіночка на фото поїхати то встигла!).

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

А шашлики то посмажили.

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Мирного рішення не буде (с).

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Справжній супергерой.

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

СБУ творчо стилізувала Тараса Григоровича під нинішні реалії. За словами журналістів Української правди, до вибуху можуть бути причетні співробітники СБУ.

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Вітаємо як можемо.

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Хто рано в суботу встає, тому бог меми про Кримський міст подає.

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

«Самольоти літають, будєм бамбіть» (с)

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Думки матеріальні. До речі, Укрпошта вже заявила про випуск нової марки.

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Чекав цього моменту 8 років.

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Кримський міст більше не спить.

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

З Днем підпалу Кримського моста.

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Нові листівочки.

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

А якщо серйозно, то бережіть себе, не зрозуміло як відреагують терористи на цей випадок. Проте зателефонувати родичам в Росію і спитати, що в них з обличчям – діло святе.

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Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)Українська Новости Днепра про «Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)Русский

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