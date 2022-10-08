«Мирного рішення не буде»: підбірка кращих мемів про вибухи на Кримському мосту (ФОТО)

Не хотіли уєзжать? Вже не поїдете (але жіночка на фото поїхати то встигла!).
А шашлики то посмажили.
Мирного рішення не буде (с).
Справжній супергерой.
СБУ творчо стилізувала Тараса Григоровича під нинішні реалії. За словами журналістів Української правди, до вибуху можуть бути причетні співробітники СБУ.
Вітаємо як можемо.
«Самольоти літають, будєм бамбіть» (с)
Чекав цього моменту 8 років.
Кримський міст більше не спить.
З Днем підпалу Кримського моста.
Нові листівочки.
А якщо серйозно, то бережіть себе, не зрозуміло як відреагують терористи на цей випадок. Проте зателефонувати родичам в Росію і спитати, що в них з обличчям – діло святе.
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Автор:
Мер Дніпра Борис Філатов назвав основне сьогоднішнє досягнення України.
З'явився момент вибуху.
Міст все ще палає.
Ранок сьогодні добрий.