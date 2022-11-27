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  • Микола Лукашук розповів про плани окупантів і причини ракетних ударів по Дніпру

Микола Лукашук розповів про плани окупантів і причини ракетних ударів по Дніпру

Сьогодні 12:16
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Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розказав про плани окупантів та причини ракетних атак на Дніпро.

у своєму телегра-каналі Микола Лукашук пояснює, що окупанти б’ють по Дніпропетровщині через наближення холодів і бажання змусити владу України погодитися на перемовини. 

Другий день поспіль російські окупанти гатять ракетами по Дніпропетровщині. Вчора Дніпро, сьогодні об‘єкт транспортної інфраструктури у Кривому Розі.

Навіщо?

За тиждень-два вдарять морози. Земля замерзне, ЗСУ продовжать рух вперед. Росіяни бояться, що після Херсону наступним стане Крим, який також може перетворитися для рашистів у пастку. А Крим для окупантів – сакральний, бо на його захопленні тримається путінська влада. Тому ворог зараз руйнує наші транспортні, інфраструктурні об‘єкти, вганяє нас у блекаут, чинить терор, щоб примусити Україну почати переговори, намагається скувати Збройні сили. Дніпропетровщина – прифронтова область, тож таких атак, як вчора і сьогодні, в нас може стати більше. До речі, не лише ракетних, а й інформаційно-психологічних.

Але окрім поянення ворожих дій Лукашук також дав поради з приводу того я підготуватися до наслідків подальших дій ворога.

Що робити?

По-перше, зберігати спокій.

По-друге, не забувати, що можливі повторні блекаути, а отже і перебої з електро- та водопостачанням протягом одного, кількох днів чи навіть тижня. Слід запастися технічною та питною водою, продуктами, які не псуються, не забути про аптечку, ліхтарики, свічки, батарейки. Завантажте офлайн-карти на телефон. Збережіть адреси найближчих Пунктів незламності чи відділків поліції, в яких можна підзарядити телефони чи зігрітися. Заздалегідь купіть туристичну газову плиту, на якій можна приготувати їжу чи підігріти воду. Якщо ви досі цього не зробили – краще не зволікайте.

Новости Днепра про Микола Лукашук розповів про плани окупантів і причини ракетних ударів по Дніпру

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Новости Днепра про Микола Лукашук розповів про плани окупантів і причини ракетних ударів по ДніпруУкраїнська

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