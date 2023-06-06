«Ми пливемо по даху гаража»: після підриву Каховської ГЕС Херсонщина потерпає від підтоплень (ВІДЕО)

Сьогодні вночі, 6 червня, росіяни підірвали Каховську ГЕС.

Через це на Херсонщині склалася критична ситуація – близько 80 населеним пунктам, зокрема Херсону, загрожує підтоплення. Почалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.

У мережі опублікували фото та відео, де люди на човні пливуть, за їхніми словами, по даху гаража.

Також у соціальних мережах опублікували перші супутникові знімки “до” та “після” підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каховську ГЕС відбудують після деокупації: в Укргідроенерго підрахували скільки потрібно часу та грошей.

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