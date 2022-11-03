Мультики, драми та «Пірати»: ТОП-12 фільмів для вивчення англійської мови

Поповнити словниковий запас, дізнатися, як правильно вимовляти слова та зрозуміти свій рівень знань можна не лише під час заняття з іноземної мови, а й під час перегляду фільму. Журналісти dnepr.info склали ТОП-12 фільмів для вивчення англійської мови. Картини розраховані різний рівень знань.

Найлегше вчитися сприймати іноземну мову дивлячись мультики. Вони не мають складних фраз, а герої говорять чітко. Підійдуть також романтичні комедії. Артхаус, драми та сюжети на кримінальну тематику краще відкласти, тому що в таких фільмах половина сюжету може бути побудована на грі слів, що для тих, хто вивчає мову, може виявитися складним. До того ж напруга в кадрі та складний сюжет заважатиме зосередитись на тексті.

Пам’ятайте, що мова у фільмах зроблені у Великій Британії та знятих у США відрізнятимуться вимовою деяких слів та акцентом. Вибирайте ту англійську, що більше до душі. Для вивчення професійної лексики підійдуть тематично фільми із субтитрами.

Для початківців

Тим, чий рівень англійської оцінюється як А1, тобто він знається на англійській не дуже добре, краще зупинити вибір на мультиках.

«Книга Джунглів» або «The Jungle Book» вважається однією з найкращих екранізацій повісті Кіплінга. Герої говорять не швидко і небагато. При цьому це привід згадати казку про Мауглі.

«У пошуках Немо» або «Finding Nemo» – мультфільм про життя під водою. Стрічка отримала Оскар за кращу анімацію. Сюжет є досить цікавим, а персонажі мають чітку дикцію.

«Джентльмени віддають перевагу блондинкам» або «Gentlemen Prefer Blondes» – фільм, якому вже дуже багато років. Але його рекомендують тим, хто тільки починає вивчати англійську мову тому, що кожну репліку актори вимовляють чітко і виразно, а значить слова легко розпізнати на слух і зрозуміти, як потрібно вимовляти.

Для новачків

Ті, чий рівень англійського А2 можуть удосконалити його за допомогою мультиків, наприклад, «”Король Лев» або «The Lion King2. Підійдуть усі три частини. Серед його переваг – чітка дикція персонажів та «дорослий» сюжет.

«Відпустка по обміну» або «The Holliday» – комедія, знята у 2006 році. Історія двох самотніх жінок, які на якийсь час помінялися будинками. Для вивчення іноземної мови фільм важливий тим, що тут можна почути як американську англійську, так і британську, оскільки в ній грають актори зі США та Великобританії.

Середній рівень

Ті, хто оцінює свої знання на рівень В1, можуть переходити з мультиків на фільми. Почати найкраще з «Форреста Гампа» або «Forrest Gump». Через відхилень у розвитку головний герой висловлює думки і почуття інакше, ніж інші. Він говорить повільно і спрощеними фразами – це саме те, що потрібно для вивчення мови.

«Ізгой» або «Cast Away» – історія про людину, яка потрапила в авіакатастрофу і опинилася на самоті на безлюдному острові, де йому потрібно боротися за виживання. У головній ролі також Том Хенкс. Він говорить чітко та повільно, що дозволяє «потренуватися» у правильній вимові та «розпізнаванні» іноземної мови на слух.

Вище середнього

Знаючим англійську на рівні В2 рекомендують дивитися фільм «Реальне кохання» або «Love Actually». У ньому зібрано 10 романтичних історій, герої яких потрапляють у несподівані, але життєві ситуації. Фільм хороший для тих, хто хоче навчитися розбирати мову британців на слух і розуміти їх акцент.

«Завжди говори «Так» або «Yes Man» – історія про людину, яка вирішила змінити своє життя, але не знає, як вести себе в нестандартних ситуаціях. Актори у фільмі говорять чітко та зрозуміло. Особливо рекомендується фільм тим, хто хоче підтягнути побудову речень з запитаннями.

«День бабака» або 2Groundhog Day» у фільмі головний герой вчиться дивитися по-іншому на свою поведінку, вчинки і в результаті повністю змінює свою систему цінностей, а причина яка його на це підштовхує – любов. У акторів не тільки чітке мовлення, а й особливу увагу у фільмі «приділено» застосуванню артиклів. Тож тим, у кого проблема з a та the – терміново до перегляду.

Просунутий «користувач»

Ті, хто знає англійську на рівні С1, можуть дозволити собі дивитися практично будь-яке кіно. Всі частини «Піратів Карибського моря» або «Pirates of the Caribbean» наповнені застарілою лексикою, а герої говорять ніби читають книгу. Саме те, що потрібно, щоб поповнити словниковий запас.

«Король говорить» або 2The King Speech» – історія про короля Георга, який повинен оволодіти ораторським мистецтвом у найкоротші терміни. Але король має особливість – він заїкається. За допомогою фільму можна вивчити правильну вимову слів, почути поради з ораторського мистецтва та володіння дикцією.

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