Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

Сьогодні Перша леді України Олена Зеленська відзначає ювілей. З цієї нагоди журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 цікавих фактів про дружину Президента України.

Навчалася з Володимиром Зеленським в одній школі, але у паралельних класах. Пара познайомилася, будучи студентами. У момент знайомства у Олени в руках була відеокасета, а Володимир Зеленський попросив її на якийсь час, подивитися, а натомість залишив свій номер телефону. Познайомив майбутню пару Олександр Пікалов.

Як пізніше зізналася сама Олена Зеленська, на той момент майбутній чоловік враження на неї не справив, вона зустрічалася з іншою людиною. Хоча по школі вона пам’ятала його, а він її – ні.

Пропозицію руки та серця від Володимира Зеленського отримала у кіно після перегляду фільму-мелодрами. На той час пара зустрічалася 8 років. За іншими даними, пропозиція прозвучала, коли пара їхала з друзями на відпочинок у мікроавтобусі.

За освітою Олена Зеленська архітектор, але за фахом вона не працювала. У студентські роки вона допомагала майбутньому чоловікові писати сценарії сценок для КВК, а потім стала сценаристом студії «Квартл-95». Також у титрах до мюзиклу «Як козаки» вона значиться одним із сценаристів. Олена Зеленська була співавтором сценарію до серіалу “Слуга народу”.

Будучи підлітком, вона брала участь у вокальних конкурсах та мріяла про кар’єру акторки.

Стала наймолодшою Першою леді України. На той момент їй було 41 рік.

Олена Зеленська тривалий час була нехрещеною, але щоб хрестити дітей спочатку обряд мали пройти батьки. Хресною дружиною майбутнього президента стала актриса студії «Квартал-95» Олена Кравець.

В одному з інтерв’ю зізналася, що у 60 років хотіла б виглядати так само добре, як Меріл Стріп.

З початку повномасштабного вторгнення Олена Зеленська змогла побачити чоловіка лише за 2,5 місяці. За її словами, вона з дітьми залишилася в Україні, але постійно переїжджала, щоби неможливо було відстежити місцезнаходження сім’ї Президента.

У Олени Зеленської є родичі в рф. В одному з недавніх інтерв’ю вона зазначила, що після 24 лютого 2022 року повністю припинила спілкування з ними. Родичі жодного разу майже за рік не подзвонили їй.

фото: сайт Президента України, сторінка Олени Зеленської в соціальних мережах

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