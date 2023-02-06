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  • Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

Сьогодні 12:35
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Сьогодні Перша леді України Олена Зеленська відзначає ювілей. З цієї нагоди журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 цікавих фактів про дружину Президента України.

Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

Навчалася з Володимиром Зеленським в одній школі, але у паралельних класах. Пара познайомилася, будучи студентами. У момент знайомства у Олени в руках була відеокасета, а Володимир Зеленський попросив її на якийсь час, подивитися, а натомість залишив свій номер телефону. Познайомив майбутню пару Олександр Пікалов.

Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

Як пізніше зізналася сама Олена Зеленська, на той момент майбутній чоловік враження на неї не справив, вона зустрічалася з іншою людиною. Хоча по школі вона пам’ятала його, а він її – ні.

Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

Пропозицію руки та серця від Володимира Зеленського отримала у кіно після перегляду фільму-мелодрами. На той час пара зустрічалася 8 років. За іншими даними, пропозиція прозвучала, коли пара їхала з друзями на відпочинок у мікроавтобусі.

Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

За освітою Олена Зеленська архітектор, але за фахом вона не працювала. У студентські роки вона допомагала майбутньому чоловікові писати сценарії сценок для КВК, а потім стала сценаристом студії «Квартл-95». Також у титрах до мюзиклу «Як козаки» вона значиться одним із сценаристів. Олена Зеленська була співавтором сценарію до серіалу “Слуга народу”.

Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

Будучи підлітком, вона брала участь у вокальних конкурсах та мріяла про кар’єру акторки.

Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

Стала наймолодшою Першою леді України. На той момент їй було 41 рік.

Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

Олена Зеленська тривалий час була нехрещеною, але щоб хрестити дітей спочатку обряд мали пройти батьки. Хресною дружиною майбутнього президента стала актриса студії «Квартал-95» Олена Кравець.

Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

В одному з інтерв’ю зізналася, що у 60 років хотіла б виглядати так само добре, як Меріл Стріп.

Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

З початку повномасштабного вторгнення Олена Зеленська змогла побачити чоловіка лише за 2,5 місяці. За її словами, вона з дітьми залишилася в Україні, але постійно переїжджала, щоби неможливо було відстежити місцезнаходження сім’ї Президента.

Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

У Олени Зеленської є родичі в рф. В одному з недавніх інтерв’ю вона зазначила, що після 24 лютого 2022 року повністю припинила спілкування з ними. Родичі жодного разу майже за рік не подзвонили їй.

Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді України

 

фото: сайт Президента України, сторінка Олени Зеленської в соціальних мережах

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Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді УкраїниУкраїнська Новости Днепра про Мрії про акторство та хресна з «Кварталу»: 10 невідомих фактів про Першу леді УкраїниРусский

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