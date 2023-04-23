Мріяв змінити автомат на гітару: на війні загинув молодий музикант із Дніпра

У боях помер музикант із Дніпра Сергій Артемов.

Про сумну звістку повідомили на сторінці гурту в Instagram.

У мирний час Сергій був басистом дніпровського кавер-гурту “lalabend”. Навесні 2022 він долучився до сил оборони, щоб захищати рідну землю. Днями стало відомо, що Сергії загинув на війні.

Друзі Сергія кажуть, що він мріяв після служби повернутися до Дніпра та знову взяти в руки гітару. На жаль, цього вже не станеться.

“Ти людина з величезними руками і таким же серцем! Ти друг. Ти басист нашого життя і душі.

Ти назавжди в наших серцях та спогадах!

Честь знати тебе та грати з тобою!

Сергій, Сереня, Сірий, Серьога!

Любимо тебе, друже!

Світла пам’ять!

Слава герою!”, – зазначили учасники бенду “lalabend”

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