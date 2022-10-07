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  • Мріяв мати стяг вдома: на Дніпропетровщині юнак вкрав український прапор

Мріяв мати стяг вдома: на Дніпропетровщині юнак вкрав український прапор

Сьогодні 13:57
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Юнак зняв прапор біля місцевого магазину і забрав собі додому.

Новости Днепра про Мріяв мати стяг вдома: на Дніпропетровщині юнак вкрав український прапор

У Марганці на Дніпропетровщині 20-річний хлопець викрав флагшток з прапором біля місцевого магазину і забрав собі додому.

Як розповіли в поліції, до них звернувся місцевий підприємець, який розповів що хтось вкрав прапор біля його магазину. У якості доказів, власник навіть надав запис з камер спостереження. На відео поліціянти побачити юнака, який знімає з ганку продуктової лавки український стяг.

Поліціянти швидко знайшли зловмисника. Ним виявився 20-річний юнак. Свій вчинок він пояснив тим, що дуже хотів мати в себе вдома український прапор. Хлопець виніс правоохоронцям стяг разом з металевим держаком.

Хоча патріотизм це завжди добре, але крадіжка це правопорушення, тому правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Санкція оголошеної статті передбачає покарання від 5 до 8 років. Далі юнакові повинні оголосити про підозру, після чого його долю вирішить суд.

Новости Днепра про Мріяв мати стяг вдома: на Дніпропетровщині юнак вкрав український прапор

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Новости Днепра про Мріяв мати стяг вдома: на Дніпропетровщині юнак вкрав український прапорУкраїнська Новости Днепра про Мріяв мати стяг вдома: на Дніпропетровщині юнак вкрав український прапорРусский

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