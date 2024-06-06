Можуть навіть відрахувати: Рада попередньо схвалила посилення санкцій за плагіат і користування ChatGPT у навчанні

Серед покарань навіть є відрахування з вишу.

6 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 10392 про академічну доброчесність. Документ регулюватиме відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту та плагіат у науковій діяльності.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, “ЗА” проголосували 304 народних обранців.

Норми законопроєкту поширюються на студентів, аспірантів, викладачів, науковців тощо.

Зокрема, визначено, що людина не може вважатися автором академічного твору, якщо він згенерований за запитом особи комп’ютерною програмою в автоматичному режимі — тобто штучним інтелектом. Однак дозволяється використання таких фрагментів, якщо вони відповідно позначені.

За порушення академічної доброчесності передбачені різні види покарань — від доган, попереджень та відвідування спеціальних лекцій до відрахування з вищого навчального закладу чи позбавлення наукового ступеня та вченого звання.

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