Можна зустріти і на міських газонах: як мешканці Дніпра можуть знизити ризик укусу кліща

Їх можна зустріти не лише на природі, а й на міських газонах. Вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме. Сезон їхньої активності триватиме майже до кінця осені, та пік припаде на травень-червень, а також вересень-жовтень.
У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як знизити ризик укусу кліща.
Насамперед утримайтеся від прогулянок лісом. Якщо плануєте променад у місці, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки. На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву обабіч. Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах. Обов’язково дотримуйтеся інструкції з використання та періодично поновлюйте захист. Репеленти, ефективні проти кліщів, мають містити хоча б одну з цих речовин:
Кожні дві години оглядайте себе та своїх близьких. Більш ретельний огляд під хорошим освітленням слід провести й після повернення додому. Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово підіймайтеся вгору:
Приміть душ. Одяг, який ви носили на прогулянці, ретельно почистьте та виперіть. Те саме зробіть із речами, якими ви користувалися, наприклад, ковдрами. Важливо: просте витрушування не допоможе позбутися кліща.
Що робити, якщо вас все ж вкусив кліщ, дивіться в інфографіці:
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