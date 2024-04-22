Можна зустріти і на міських газонах: як мешканці Дніпра можуть знизити ризик укусу кліща

В Україні частішають випадки укусів кліщів.

Їх можна зустріти не лише на природі, а й на міських газонах. Вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме. Сезон їхньої активності триватиме майже до кінця осені, та пік припаде на травень-червень, а також вересень-жовтень.

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як знизити ризик укусу кліща.

Насамперед утримайтеся від прогулянок лісом. Якщо плануєте променад у місці, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки. На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву обабіч. Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах. Обов’язково дотримуйтеся інструкції з використання та періодично поновлюйте захист. Репеленти, ефективні проти кліщів, мають містити хоча б одну з цих речовин:

DEET (ДЕТА),

пікарідін (KBR 3023),

IR3535,

OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта),

PMD (параментан-діол),

2-undecanone,

перметрін.

Кожні дві години оглядайте себе та своїх близьких. Більш ретельний огляд під хорошим освітленням слід провести й після повернення додому. Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово підіймайтеся вгору:

лінія шкарпеток,

підколінна впадина,

нижня лінія спідньої білизни (пах), верхня лінія,

живіт,

нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія бюстгальтера,

комір сорочки,

лінія волосяного покриву на голові, вуха,

волосся та шкіра голови.

Приміть душ. Одяг, який ви носили на прогулянці, ретельно почистьте та виперіть. Те саме зробіть із речами, якими ви користувалися, наприклад, ковдрами. Важливо: просте витрушування не допоможе позбутися кліща.

Що робити, якщо вас все ж вкусив кліщ, дивіться в інфографіці:

Читайте також:

Українська

Автор: