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  • Можна зустріти і на міських газонах: як мешканці Дніпра можуть знизити ризик укусу кліща

Можна зустріти і на міських газонах: як мешканці Дніпра можуть знизити ризик укусу кліща

Сьогодні 09:10
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В Україні частішають випадки укусів кліщів.

Новости Днепра про Можна зустріти і на міських газонах: як мешканці Дніпра можуть знизити ризик укусу кліща

Їх можна зустріти не лише на природі, а й на міських газонах. Вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею – проте можуть залізти на тіло, коли людина відпочиватиме. Сезон їхньої активності триватиме майже до кінця осені, та пік припаде на травень-червень, а також вересень-жовтень.

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як знизити ризик укусу кліща.

Насамперед утримайтеся від прогулянок лісом. Якщо плануєте променад у місці, де росте трава, подбайте про безпечний одяг: світлий із довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки. На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву обабіч. Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах. Обов’язково дотримуйтеся інструкції з використання та періодично поновлюйте захист. Репеленти, ефективні проти кліщів, мають містити хоча б одну з цих речовин:

  • DEET (ДЕТА),
  • пікарідін (KBR 3023),
  • IR3535,
  • OLE (ефірна олія лимонного евкаліпта),
  • PMD (параментан-діол),
  • 2-undecanone,
  • перметрін.

Кожні дві години оглядайте себе та своїх близьких. Більш ретельний огляд під хорошим освітленням слід провести й після повернення додому. Почніть огляд знизу, від ступень, і поступово підіймайтеся вгору:

  • лінія шкарпеток,
  • підколінна впадина,
  • нижня лінія спідньої білизни (пах), верхня лінія,
  • живіт,
  • нижня лінія бюстгальтера, верхня лінія бюстгальтера,
  • комір сорочки,
  • лінія волосяного покриву на голові, вуха,
  • волосся та шкіра голови.

Приміть душ. Одяг, який ви носили на прогулянці, ретельно почистьте та виперіть. Те саме зробіть із речами, якими ви користувалися, наприклад, ковдрами. Важливо: просте витрушування не допоможе позбутися кліща.

Що робити, якщо вас все ж вкусив кліщ, дивіться в інфографіці:

Новости Днепра про Можна зустріти і на міських газонах: як мешканці Дніпра можуть знизити ризик укусу кліща

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Новости Днепра про Можна зустріти і на міських газонах: як мешканці Дніпра можуть знизити ризик укусу кліщаУкраїнська

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