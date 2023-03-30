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  • Можна зустріти благородного оленя: на Дніпропетровщині через війну побільшало диких тварин

Можна зустріти благородного оленя: на Дніпропетровщині через війну побільшало диких тварин

Сьогодні 10:24
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На Дніпропетровщині побільшало диких тварин.

Новости Днепра про Можна зустріти благородного оленя: на Дніпропетровщині через війну побільшало диких тварин

Про це повідомили Східному лісовому офісі. 

Через війну в лісах області стало більше диких тварин. Зокрема, збільшилася популяція пернатої дичини та тварин-мігрантів. До прикладу, в Царичанському районі почали помічати благородного оленя, якого майже неможливо зустріти на Дніпропетровщині. Лісники припускають, що він міг мігрувати до нашої області через Полтавщину із Сумщини.

Від так, під час зимового обліку спеціалісти зафіксували, що збільшилася кількість пернатої дичини, яка осіла на території нашої області. Крім цього, побільшала чисельність хижих м’ясоїдних тварин та копитних. 

Фахівці зазначають, що це зумовлено війною, адже Дніпропетровщина прифронтова область, куди тікають від бойових дій тварини-мігранти. Також на популяцію впливає заборона на полювання, яка зараз діє в регіоні. 

Втім, лісники зазначають, що збільшення кількості тварин відбувається в рамках наукової норми. Спеціалісти зараз активно моніторять хижих м’ясоїдних тварин, які можуть бути заражені сказом. Зазнається, що у дикій природі випадків цього захворювання поки що не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про випадки сказу в лисиць та домашніх котів. 

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Новости Днепра про Можна зустріти благородного оленя: на Дніпропетровщині через війну побільшало диких тваринУкраїнська Новости Днепра про Можна зустріти благородного оленя: на Дніпропетровщині через війну побільшало диких тваринРусский

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