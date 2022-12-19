У Дніпрі за 3,2 тис грн здають квартиру, де «завжди є світло»: як вона виглядає (ФОТО)

Початкова ціна на оренду квартири у Дніпрі – від 3 тис. грн. до суми оплати завжди слід додавати платежі на комунальні послуги. Найбільшою популярністю користуються однокімнатні квартири. Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП-10 варіантів найдешевшого житла в оренду у Дніпрі.

Зняти квартиру у Дніпрі в районі житлового масиву Західний можна за 3,2 тис грн на місяць. Знаходиться вона на 2 поверсі «хрущовки». Ціна пояснюється тим, що у квартирі ремонт зроблено лише в одній кімнаті і немає холодильника. Газу в ній також немає, але є електроплита, старі дивани та килими. Розміститися в квартирі можуть до 3 осіб, кількість спальних місць дозволяє.

Трохи дорожче – 3,5 тис грн коштує оренда квартири на житловому масиві Придніпровськ. Житло знаходиться на останньому поверсі 5-поверхового будинку. Сама квартира чиста, але ремонт був давно. Меблі з різних гарнітурів, стара техніка. Хазяїн допускає проживання з тваринами у квартирі.

3,7 тис грн коштує оренда квартири у Новокодакському районі Дніпра. Знаходиться вона на першому поверсі двоповерхового будинку. Встановлено індивідуальне електричне опалення, є мінімальний набір меблів та техніки.

За 4 тис грн у Дніпрі можна винайняти квартиру на житловому масиві Північний. Знаходиться приміщення на середньому поверсі 6-поверхового будинку. Ремонт тут був давно, меблі також купували у магазині років 40 тому. Міжкімнатні двері замінюють фіранки, а на шпалерах є чорні плями «від віку». Зате в квартирі встановлено кондиціонер, є пральна машинка.

За 4 тис. грн можна зняти однокімнатну квартиру в Чечелівському районі Дніпра. Розташована на 4 поверсі «хрущовки», квартира потребує ремонту та нових меблів. Власник не проти, щоб як оплату за один із місяців проживання квартирант постелили лінолеум в одній із кімнат. Також можливе проживання з тваринами, оскільки пошкодити підлогу чи стіни своїми кігтями звірі вже не зможуть – вони й так у досить плачевному стані.

За аналогічну суму можна зняти квартиру в Новокодакському районі міста. Знаходиться вона під дахом 7 поверхового будинку. У квартирі ремонт був давно, меблі вже у «віці», але загалом приміщення досить чисте та акуратне. Для проживання є потрібний мінімум техніки.

4,5 тис грн на місяць коштуватиме оренда однокімнатної квартири в районі вулиці Робочої у Дніпрі. У квартирі два спальних місця, а для тих, кому не цієї кількості не вистачить, є новий великий надувний матрац. Розташована квартира на 5-му, останньому поверсі будинку. Власник зазначає, що можливий торг. Ремонт у квартирі відносно «свіжий», нова сантехніка, а ось меблі – не дуже.

За 4,9 тис. грн можна зняти однокімнатну в Шевченківському районі. Знаходиться вона на 7 поверсі панельного будинку. У квартирі зроблено ремонт, замінено вікна. Але немає ні меблів, ні техніки, тому передбачається, що квартирант привезе це все з собою.

5 тис грн коштуватиме оренда квартири на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. У квартирі нещодавно був ремонт, частково нові меблі. Є мінімальний набір техніки – водонагрівач та пральна машинка. Розташована на 7-му поверсі 9-ти поверхового будинку.

Зняти квартиру в районі Нагірного ринку коштуватиме 6 тис. грн. Знаходиться вона на середньому поверсі панельного будинку. Є меблі та техніка, але ремонт був давно. Як стверджує власник: «світло у квартирі не вимикають».

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