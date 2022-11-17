Можна придбати за донат: у Дніпрі виготовляють сувенірні протитанкові їжаки (ФОТО)

Їх можна придбати за донат на ЗСУ. Усі вилучені кошти йдуть на допомогу військовим.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Ідея з їжаками виникла ще на День міста. Тоді зробили інсталяцію з 31 їжака на знак річниці нашої незалежності. Їх розписали петриківським розписом із символікою різних регіонів України, серед яких була і Херсонщина з кавунами. Серед містян і гостей міста отримали схвальні відгуки. Вилучені кошти від продажу великих їжаків направили на допомогу ЗСУ. Враховуючи попит, виготовляємо і маленькі їжаки, – розповіла директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради Дар’я Біла.
Один їжак коштує від однієї тисячі гривень. Із-за кордону люди готові купувати і за дорожче. За вилучені кошти купували вже і буржуйки, і обігрівачі для захисників. При купівлі їжака можна замовити й малюнок за бажанням.
Якщо ви хочете собі такого їжачка, замовлення можна зробити через департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради. Посилання – тут і тут.
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