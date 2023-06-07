Можна отруїтися: мешканців Дніпропетровщини закликали не збирати рибу біля Каховського водосховища

Зокрема у селі Марʼянське, яке знаходиться на березі Каховського водосховища.
У зв’язку з цим мешканців Дніпропетровщини закликають не збирати рибу, адже є ризик отруїтися або захворіти на ботулізм.
Про це повідомляє Зеленодольська міська територіальна громада.
Збирання риби на території біля Каховського водосховища заборонено, так як є ризики отруєння рибою, яка перебувала певний час під пекучим сонце, та ймовірність захворювання на ботулізм. Бережіть себе! – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що днями громади Нікопольщини можуть залишитися без води через стрімке обміління водосховища.
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