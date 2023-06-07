Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Можна отруїтися: мешканців Дніпропетровщини закликали не збирати рибу біля Каховського водосховища

Можна отруїтися: мешканців Дніпропетровщини закликали не збирати рибу біля Каховського водосховища

Сьогодні 17:58
просмотров

Через підрив Каховської ГЕС відбувається масовий мор риби у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Можна отруїтися: мешканців Дніпропетровщини закликали не збирати рибу біля Каховського водосховища

Зокрема у селі Марʼянське, яке знаходиться на березі Каховського водосховища.

У зв’язку з цим мешканців Дніпропетровщини закликають не збирати рибу, адже є ризик отруїтися або захворіти на ботулізм.

Про це повідомляє Зеленодольська міська територіальна громада.

Збирання риби на території біля Каховського водосховища заборонено, так як є ризики отруєння рибою, яка перебувала певний час під пекучим сонце, та ймовірність захворювання на ботулізм. Бережіть себе! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що днями громади Нікопольщини можуть залишитися без води через стрімке обміління водосховища.

Читайте також:

Новости Днепра про Можна отруїтися: мешканців Дніпропетровщини закликали не збирати рибу біля Каховського водосховищаУкраїнська Новости Днепра про Можна отруїтися: мешканців Дніпропетровщини закликали не збирати рибу біля Каховського водосховищаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі масово почали продавати рибу: вона може бути небезпечною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:34
    У Дніпрі масово почали продавати рибу: вона може бути небезпечною

    Через підрив Каховської ГЕС та обміління Каховського водосховища у Дніпропетровській…

    Не витримало серце: у Кам’янському помер солдат ЗСУ, який був у відпустці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:59
    Не витримало серце: у Кам’янському помер солдат ЗСУ, який був у відпустці

    Світла пам'ять!

    Днями громади Нікопольщини можуть залишитися без води через стрімке обміління водосховища
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:38
    Днями громади Нікопольщини можуть залишитися без води через стрімке обміління водосховища

    Ймовірно, уже післязавтра подача води повністю припиниться.

    У Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило голову
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:59
    У Дніпрі на Грушевського чоловік потрапив під колеса Skoda: йому розтрощило голову

    Сьогодні, 7 червня, на вулиці Грушевського у Дніпрі сталася смертельна…

    Наверх