Можна не поспішати: НБУ продовжив термін обміну старих банкнот і дрібних монет

До 1 жовтня українці мали можливість обміняти розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Зазначалося, що після цього вони вже не обмінюватимуться.
Однак сьогодні Національний банк України повідомив, що термін обміну продовжили – монети та банкноти можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 календарних днів) після його припинення або скасування.
Таким чином всі громадяни, зокрема ті, які були вимушені залишити свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окупованій території, матимуть більше часу для обміну, – йдеться у повідомленні НБУ.
Де здійснити обмін?
У підрозділах Національного банку:
У відділеннях уповноважених банків:
Інформацію, в яких саме відділеннях та філіях можна здійснити обмін, дізнавайтеся на офіційних сайтах цих банків. Зазначається, обміняти монети та банкноти можна безкоштовно і без обмежень.
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