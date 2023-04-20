Можна ловити руками: на Дніпропетровщині карасі плавають в траві посеред дороги (ВІДЕО)

У передмісті Кам’янського риба плаває прямо посеред дороги. Про це повідомляють місцеві мешканці, публікуючи відео-докази.
Рибалка зафільмував карася, який плавав у воді посеред трави. За словами місцевих мешканців, це відбулося в затоці Калоша. Скоріше за все, у зв’язку з весняними паводками, вода розлилася на дорогу, тому риба плаває далеко від ставка. Автор відео каже, що гриби тепер можна ловити, а рибу збирати.
Рибу можна ловити руками, – кажуть користувачі мережі в коментарях.
Кам’янчани зазначають, що в затоці водяться карасі, коропи, окуні, плотва та навіть судак.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині продовжує топити прибережні території. У Дніпрі затоплені храм, нічний клуб, Січеславська Набережна, Монастирський острів та коса на Перемозі, де вже на велодоріжках плавають качки. Попередньо, висока вода протримається до кінця квітня.
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