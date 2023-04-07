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  • У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського: як він виглядає (ФОТО)

У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського: як він виглядає (ФОТО)

Сьогодні 15:41
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У Дніпрі відкрили для пішоходів бульвар Кучеревського.

Новости Днепра про У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського: як він виглядає (ФОТО)

Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, відсьогодні бульвар Кучеревського повністю відкритий для пішоходів. 

Бо попри війну та численні обмеження життя в Дніпрі триває. Після того, як повномасштабне російське вторгення перервало будівництво, ми знайшли сили та кошти завершити цей проєкт. Всі пам’ятають, який вигляд бульвар мав раніше. Тепер це місце, назване на честь нашого видатного футбольного тренера, відповідає його світлій пам’яті, – зазначив мер.

Тротуар зроблений з гранітних плит, а коло пішохідних доріжок висадили понад дві сотні дерев та кущів, є газони та місця для відпочинку. Втім, у планах доробити деякі деталі та додати дерев. Філатов зазначив, що бульвар робили так, щоб він був доступний для всіх, тому найближчим часом тут встановлять спеціальні підйомники. 

І залишається ще доробити деякі деталі. Додамо дерев, доасфальтуємо прилеглі ділянки і придумаємо щось з пошарпаною стіною будинку біля стадіону, – анонсував Філатов. 

Новости Днепра про У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського: як він виглядає (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського: як він виглядає (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського: як він виглядає (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського: як він виглядає (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського: як він виглядає (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського: як він виглядає (ФОТО)

Для довідки: Євген Кучеревський – легендарний український футболіст та тренер. 6 серпня 2008 року міськрада Дніпра присвоїла його ім’я новоствореному бульвару між стадіоном «Дніпро-Арена» та проспектом Лесі Українки (тоді Пушкіна), що дістав назву бульвару Кучеревського.

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Новости Днепра про У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського: як він виглядає (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського: як він виглядає (ФОТО)Русский

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