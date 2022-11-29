Можна давати світло в оселі українців по 5-6 годин на день, – Шмигаль

В Україні склалася складна ситуація з електропостачанням, але є можливість давати світло в будинках по 5-6 годин на день.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб, – заявив Шмигаль.

Прем’єр-міністр пояснив, що цього достатньо, щоби рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами. Таким чином, людям зможуть увімкнути світло принаймні на 5-6 годин на день.

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