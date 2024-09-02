Можливі раптові зміни: у Дніпрі 3 вересня світло вимикатимуть по 1 та 2 черги

У вівторок, 3 вересня, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
Водночас, як повідомили в Укренерго, упродовж дня можливі зміни та корегування, якщо споживання або збільшиться, або зменшиться.
Точні графіки споживачі, яких обслуговує ДТЕК можуть дізнатися ТУТ.
А за такими графіками весь день вимикатимуть світло споживачам ЦЕК:
1 черга: з 05:00 до 09:00; з 16:00 до 20:00.
2 черга: з 06:00 до 10:00.
3 черга: з 10:00 до 15:00.
4 черга: з 20:00 до 24:00.
5 черга: з 15:00 до 20:00.
6 черга: з 00:00 до 05:00; з 20:00 до 24:00.
Крім цього, декому світло вимикатимуть поза графіками.
У зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, завтра, 3 вересня, з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
– просп. Богдана Хмельницького: 118-А;
– вул. Братів Горобців: 28, 47, 49;
– вул. Кедрова: 47;
– вул. Надії Алексєєнко: 108, 112;
– вул. Професора Герасюти: 1;
– вул. Вроцлавська: 2;
– вул. Інженерна: 7-А, 8-12;
– вул. Казакевича: 5-7, 9, 10;
– вул. Квартальна: 12, 16, 20-32 (парні), 36, 38, 114;
– вул. Козака Мамая: 4-20;
– вул. Солідарна: 2, 4-А;
– вул. Академіка Янгеля: 37-59 (непарні);
– вул. Молодіжна: 21-32, 34.
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