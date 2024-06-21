Може бути психічно неврівноваженою: у Києві затримали жінку, яка осквернила могили захисників України

Жінку, яка знущалася над могилами військових, затримали правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

Нагадаємо, вчора у мережі поширилося відео, на якому видно пошкоджені портрети загиблих Героїв України на Аскольдовій могилі, побиті лампадки біля їхній могил, понівечені квіти та розмальований прапор України.

Правоохоронці оперативно зайнялися справою та за допомогою камер відеоспостереження з’ясували, що до акту вандалізма причетна жінка. Згодом правопорушники встановили її особу – 60-річна жителька Вінничини

Правопорушницю затримали у недобудові та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, вчинена з хуліганських спонукань).

Окрім цього, в ефірі телемарафону Радіо Свобода заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшко розповіла деталі щодо затриманої.

У нас взагалі є підстави вважати, враховуючи її поведінку, вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров’я, – повідомила речниця.

Також, підозрювана досі не пояснила мотиви свого вчинку.

Жінці призначать судово-психіатричну експертизу, яка вирішить тяжкість покарання, залежно від результатів.

У разі, якщо експертиза визначить, що 60-річна жінка не має психічних розладів, їй загрожуватиме до семи років позбавлення волі.

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