Може бути на ж/м Перемога: у Дніпрі шукають безвісти зниклу жінку

У Дніпрі понад тиждень шукають 47-річну жінку.

Марина Петрівна Садикова зникла тиждень тому. Востаннє рідні її бачили 27 листопада. Після цього жінка ні разу не повернулася додому. Пошуки зниклої розпочали співробітники Нацполіції. Ймовірно, вона може перебувати на території житлового масиву Перемога, пише “Інформатор”.

З прикмет є тільки фото.

Будь-яку інформацію стосовно безвісно-зниклої просять повідомляти за номером: (098) 322 – 09 – 19.

Нагадаємо, у Криворізькому районі розшукують 14-річного безвісти зниклого хлопця, який вийшов з дому 5 грудня, але не повернувся. Рідні звернулися до правоохоронців, які розпочали офіційний пошук. Також ми повідомляли, що у Дніпра на березі річки знайшли тіло потопельника. Справою вже займається поліція. На його тілі не знайшли слідів насильницької смерті, але усі обставили смерті невідомого чоловіка будуть з’ясовувати слідчі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: