“Моя територія”: у Дніпрі на Мазепи жінка виривала з клумб квіти

Сьогодні, 3 листопада, у Дніпрі стався дивний інцидент.

На проспекті Мазепи біля одного із будинків жінка виривала на клумбах квіти. Це помітили мешканці будинку.

На питання, навіщо вона це робить, жінка відповіла: “Іди геть”.

На місце події викликали правоохоронців. Вони намагалися дізнатися, чому дніпрянка так вчинила. Вона відповіла, що це її територія, тому вона може робити все, що схоче.

Поліцейські попросили пред’явити документи, які б підтвердили слова жінки. Але у неї їх не виявилося.

У мене немає документів, але це моя територія. Це негласно так, – сказала жінка.

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