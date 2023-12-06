Мовний скандал у медвиші Дніпра: викладачку покарали, але люди обурені

У медвиші Дніпра покарали викладачку, яка нібито змушувала студентку говорити російською під час пар.

Викладачці медуніверситету Дніпра, на яку раніше скаржилася студентка, оголосили догану. Про це повідомила народна депутатка Наталя Піпа на своїй сторінці у Facebook. Також адміністрація навчального закладу пообіцяла суворіше слідкувати за мовою освітнього процесу.

Викладачці медуніверситету Дніпра дали догану. Це перша скарга. Університет посилить контроль за мовою освітнього процесу. Нам треба творити спільний українськомовний простір без образ один одного! – пише депутатка.

Водночас не всі задоволені таким покаранням для викладачки. Принаймні у коментарях під дописом нардепки багато хто вважає, що педагога потрібно було звільнити. Люди нарікають, що адміністрація вишу занадто довго думала над покаранням, яке нібито повинні були б призначити відразу.

Якось слабенько і пізненько.

Чому її не звільнили???

Непогано для початку. Тепер треба слідкувати, чи подіє

Викладачці як соловейку, – коментують ситуацію в коментарях.

Що передувало?

У листопаді одна із студенток вишу поскаржилася на свою викладачку, яка нібито змушувала її говорити російською на парах. Пізніше з’ясувалося, що педагог часто розмовляє не державною під час занять. На ситуацію реагували мовний омбудсман Тарас Кремінь та уповноважений із захисту прав людини при Верховній Раді Дмитро Лубінець.

Згодом у виші повідомили, що викладачка потрапила до реанімації, нібито через те, що її почали цькувати.

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