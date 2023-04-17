Мовний скандал у Дніпрі: учителька з 126-ї школи вела онлайн-заняття російською

У Дніпрі батьки поскаржилися на вчительку, яка вела уроки російською мовою.

Днями в Дніпрі розгорівся мовний скандал зі вчителькою математики, яка проводила уроки російською мовою. Про цей інцидент розповіла мама однієї із школярок Олена.

Жінка стверджує, що в 126-й школі, вчителька математики та класний керівник її доньки, проводила урок російською, іноді намагаючись все ж перейти на державну. Своєму учневі, який двічі звернувся до неї українською, вона відповідала російською. Так продовжувалося доти, поки Олена не доєдналася до уроку та не зробила зауваження викладачці.

Втім, на зауваження вчителька не відреагувала, стверджуючи, що російська це рідна для неї, урок вона ще не почала, а на перерві може розмовляти якою завгодно мовою.

“І взагалі ви не маєте права приєднуватись до уроку”, – сказала вчителька і відключила ученицю та її маму від конференції.

Вчителі повинні говорити українською навіть на перервах

Згідно до закону про освіту, навчальний процес повинен вестися виключно українською мовою. Виняток – уроки іноземної. Таким чином, вчителька повинна говорити з учнями державною з першої секунди розмови, якщо це онлайн-заняття. Що ж стосується школи, то мовним законодавством передбачено, що в публічній площині, спілкування має вестися державною. Це стосується навчальних закладів, держустанов та сфери послуг.

У ГумДепі прокоментували цей випадок, про це пише “Наше місто”.

За словами начальниці відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики Світлани Клявченко, усе спілкування в школах та інших державних закладах освіти має бути українською, навіть якщо це перерва. За її словами, такий випадок справді був.

Представники департаменту вже поспілкувалися з керівництвом закладу, щоб ті провели службове розслідування та прийняли відповідні міри.

Читайте також:

Українська

Автор: