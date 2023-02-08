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Монтировка, як спосіб переночувати: у Дніпрі чоловік зламав замки складу

Сьогодні 18:45
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Чоловік зламав монтировкою замки складського приміщення, щоби переночувати всередині.

Новости Днепра про Монтировка, як спосіб переночувати: у Дніпрі чоловік зламав замки складу

На Ярмарковому узвозі у Дніпрі затримали чоловіка 1977 року народження. У поліцію повідомила дніпрянка, яка у своєму дворі помітила невідомого громадянина з монтировкою в руках.

Патрульні поліцейські, які прибули на виклик, з’ясували, що чоловік встиг зламати замки складського приміщення і знаходився всередині нього. Інспекторам заявив, що нічого не вкрав і збирався там просто переночувати.

У подробицях інциденту та справжніх мотивах громадянина далі розбирається слідчо-оперативна група.

Джерело: «Дніпро Оперативний» 

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Новости Днепра про Монтировка, як спосіб переночувати: у Дніпрі чоловік зламав замки складуУкраїнська Новости Днепра про Монтировка, як спосіб переночувати: у Дніпрі чоловік зламав замки складуРусский

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