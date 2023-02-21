МОН закликає школи перейти на онлайн-навчання через загрозу з боку РФ на річницю вторгнення

Міносвіти рекомендує не пускати дітей в школи з 22 до 24 лютого.

МОН рекомендує школам, які зараз навчаються очно, на декілька днів перейти на онлайн-навчання.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що наближається дата, яка принесла горе в Україну. Він рекомендує очільникам ОВА та керівникам закладів з 22 до 24 лютого залишити дітей навчатися вдома, через загрозу провокацій з боку РФ.

Шкарлет також назвав кількість закладів освіти, які зруйнували росіяни. Станом на сьогодні внаслідок агресії рф пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 – вщент зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина, 926 – отримали поранення.

Для дітей в Дніпрі нічого не зміниться, бо школярі і так навчаються дистанційно, проте школи в деяких містах Дніпропетровщини навчаються очно. До прикладу, змішаний тип навчання працює в Кам’янському.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що на 24 лютого РФ знову може готувати масовий обстріл.

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