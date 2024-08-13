Молитовний будинок перетворився на сімейний гуртожиток: історія однієї з найбільших синагог у Дніпрі

У 1920-х роках багато церков у Дніпрі перетворилися на склади, комори та музеї, аналогічна доля чекала і місцеві синагоги. Їх перетворювали на житлові будинки та гуртожитки. Багато з них досі живуть люди, або ж здаються приміщення в оренду.

Журналісти dnepr.info дізналися, що сталося з молитовним будинком на Філософській вулиці та в якому стані він зараз.

1899 року на вулиці Філософській у Дніпрі з’явився двоповерховий молитовний будинок – синагога Мішкан Давид. За часів Катеринослава це була одна із найбільших синагог. Її стіни могли вмістити майже тисячу людей.

Синагогу закрили 1932 року. Майже одразу її переобладнали на житловий будинок. Під час Другої світової війни будівля постраждала не суттєво і після звільнення Дніпра її відремонтували, перепланували та люди повернулися до своїх кімнат. Також сюди поселили нових мешканців. Після війни синагога перетворилася на сімейний гуртожиток. На території синагоги були господарські споруди – мешканці їх пристосували під погреби та сараї.

«Мій рідний дім. Я тут народилася та прожила 14 років, доки батьки не отримали квартиру. У кожній родині тут було двоє дітей. Так весело було, всі дружили», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Світлана Стесюк.

Час минав, ремонтом будівлі займалися лише місцеві мешканці. Більшість із них отримали квартири та з’їхали. Нових мешканців не підселяли, оскільки стан будівлі не можна назвати добрим. Нині вона практично порожнє. На першому поверсі колишнього молитовного будинку розбито кілька вікон, вони прикріти картонкою. На другому поверсі, зважаючи на все, є люди – вікна замінені і в одному є кондиціонер.

Будинок потроху занепадає.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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