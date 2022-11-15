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  • Молилися за РФ: СБУ відкрила справу через хвалебну пісню про Росію в Києво-Печерській Лаврі

Молилися за РФ: СБУ відкрила справу через хвалебну пісню про Росію в Києво-Печерській Лаврі

Сьогодні 13:19
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Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом виконання в Києво-Печерській Лаврі проросійських пісень.

Новости Днепра про Молилися за РФ: СБУ відкрила справу через хвалебну пісню про Росію в Києво-Печерській Лаврі

Про це повідомили в СБУ.

12 листопада в одному з храмів віряни співали пісні, що вихваляють «русскій мір». Також під час богослужіння звучали тези пропагандистського характеру. Слідство відкрили за статтею за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування та заперечення збройної агресії росії проти України.

Нагадаємо, раніше священник ПЦУ Михайло Омельян опублікував відео, на якому віряни в Києво-Печерській Лаврі співають пісню, у якій звеличується Росія. Це викликало хвилю обурення в соцмережах. Українці потребували пояснень від священнослужителів та від правоохоронних органів.

У Лаврі намагалися виправдатися тим, що це начебто “світська” пісня, але отця, який вів службу відсторонили від роботи.

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Новости Днепра про Молилися за РФ: СБУ відкрила справу через хвалебну пісню про Росію в Києво-Печерській ЛавріУкраїнська

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