Молода дружина стала вдовою: загинув 23-річний захисник з Кривого Рогу

Про це повідомили на «АрселорМіттал Кривий Ріг».
На підприємство Владислав прийшов працювати в шахтоуправління перекидальником (підземним) на дільницю внутрішньошахтного транспорту.
Юнак пройшов усі необхідні інструктажі та мав вже виходити на роботу, але вступив до лав ЗСУ.
Вдовою залишилася молода дружина.
Світла пам’ять та шана Герою!
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 14 жовтня, з однієї з міських лікарень намагався втекти…
В Україні стабілізували систему електропостачання, що була пошкоджена ворожими атаками.…
Україна готується до можливого нападу росіян на три області через…
Сьогодні у Дніпропетровській області була дуже тривожна ніч. Багаторазові тривалі…