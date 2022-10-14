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Молода дружина стала вдовою: загинув 23-річний захисник з Кривого Рогу

Сьогодні 10:00
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5 жовтня в боях у Харківській області загинув Владислав Велесик з Кривого Рогу. Йому було лише 23 роки.

Новости Днепра про Молода дружина стала вдовою: загинув 23-річний захисник з Кривого Рогу

Про це повідомили на «АрселорМіттал Кривий Ріг».

На підприємство Владислав прийшов працювати в шахтоуправління перекидальником (підземним) на дільницю внутрішньошахтного транспорту.

Юнак пройшов усі необхідні інструктажі та мав вже виходити на роботу, але вступив до лав ЗСУ.

Вдовою залишилася молода дружина.

Світла пам’ять та шана Герою!

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Новости Днепра про Молода дружина стала вдовою: загинув 23-річний захисник з Кривого РогуУкраїнська Новости Днепра про Молода дружина стала вдовою: загинув 23-річний захисник з Кривого РогуРусский

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