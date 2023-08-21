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Молодь Дніпра може отримати стипендію ім. Поля: хто саме та які документи потрібні

Сьогодні 17:52
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Новости Днепра про Молодь Дніпра може отримати стипендію ім. Поля: хто саме та які документи потрібні

Молодь Дніпра може отримати стипендію міського голови імені Олександра Поля. Розпочався прийом документів – він триватиме до 11 вересня.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Усього буде обрано 50 стипендіатів.

Стипендія виплачується за активність кандидатів, зокрема й за реалізацію різних молодіжних ініціатив, активність у культурному напрямі тощо. Її мають право отримати громадяни України віком від 14 до 35 років (молодь), які мешкають у Дніпрі. Є окремі категорії для студентів закладів вищої освіти, громадських організацій (діяльність яких пов’язана з розвитком молодіжної політики у місті), Молодіжної ради Дніпра. Квота для них – 35 осіб. Квота для коледжів, технікумів, закладів загальної середньої чи позашкільної освіти – 15 осіб, — розповів під час брифінгу Сергій Луденський, заступник директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради.

Для отримання стипендії молоді люди повинні подати копію паспорта, ідентифікаційного коду, характеристику, подання, рекомендаційні листи, фото- та відеозвіти.

Документи приймають у друкованому вигляді в департаменті молодіжної політики та національно-патріотичного виховання за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75, каб. № 317.

Нагадаємо, для бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також представників громадських об’єднань та Молодіжної ради Дніпра розмір стипендії становить 14 тис. грн. Для студентів технікумів, ліцеїв, коледжів, професійних технічних училищ, учнів шкіл, закладів позашкільної освіти — 10 тис. грн.

Уточнити інформацію можна на офіційних сторінках департаменту молодіжної політики у соцмережах (Facebook, Instagram).

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі отримати учнівський квиток у 2023 році: які пільги він дає.

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Новости Днепра про Молодь Дніпра може отримати стипендію ім. Поля: хто саме та які документи потрібніУкраїнська Новости Днепра про Молодь Дніпра може отримати стипендію ім. Поля: хто саме та які документи потрібніРусский

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