Молодь Дніпра може отримати стипендію ім. Поля: хто саме та які документи потрібні

Молодь Дніпра може отримати стипендію міського голови імені Олександра Поля. Розпочався прийом документів – він триватиме до 11 вересня.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Усього буде обрано 50 стипендіатів.
Стипендія виплачується за активність кандидатів, зокрема й за реалізацію різних молодіжних ініціатив, активність у культурному напрямі тощо. Її мають право отримати громадяни України віком від 14 до 35 років (молодь), які мешкають у Дніпрі. Є окремі категорії для студентів закладів вищої освіти, громадських організацій (діяльність яких пов’язана з розвитком молодіжної політики у місті), Молодіжної ради Дніпра. Квота для них – 35 осіб. Квота для коледжів, технікумів, закладів загальної середньої чи позашкільної освіти – 15 осіб, — розповів під час брифінгу Сергій Луденський, заступник директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання міської ради.
Для отримання стипендії молоді люди повинні подати копію паспорта, ідентифікаційного коду, характеристику, подання, рекомендаційні листи, фото- та відеозвіти.
Документи приймають у друкованому вигляді в департаменті молодіжної політики та національно-патріотичного виховання за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75, каб. № 317.
Нагадаємо, для бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також представників громадських об’єднань та Молодіжної ради Дніпра розмір стипендії становить 14 тис. грн. Для студентів технікумів, ліцеїв, коледжів, професійних технічних училищ, учнів шкіл, закладів позашкільної освіти — 10 тис. грн.
Уточнити інформацію можна на офіційних сторінках департаменту молодіжної політики у соцмережах (Facebook, Instagram).
Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі отримати учнівський квиток у 2023 році: які пільги він дає.
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