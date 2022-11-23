Молдова частково залишилася без світла, – віце-прем’єр Андрей Спіну

Віце-прем’єр Молдови Андрей Спіну повідомив, що країна стала жертвою російського терору. Через пошкодження енергосистеми України, світла немає в Кишиневі та деяких регіонах країни. Там також введені аварійні відключення.
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