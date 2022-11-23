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Молдова частково залишилася без світла, – віце-прем’єр Андрей Спіну

Сьогодні 15:09
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У Молдові також аварійні відключення.

Віце-прем’єр Молдови Андрей Спіну повідомив, що країна стала жертвою російського терору. Через пошкодження енергосистеми України, світла немає в Кишиневі та деяких регіонах країни. Там також введені аварійні відключення. 

Новости Днепра про Молдова частково залишилася без світла, - віце-прем'єр Андрей Спіну

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Новости Днепра про Молдова частково залишилася без світла, - віце-прем'єр Андрей СпінуУкраїнська

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