Молдова частково залишилася без світла, – віце-прем’єр Андрей Спіну

У Молдові також аварійні відключення.

Віце-прем’єр Молдови Андрей Спіну повідомив, що країна стала жертвою російського терору. Через пошкодження енергосистеми України, світла немає в Кишиневі та деяких регіонах країни. Там також введені аварійні відключення.

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