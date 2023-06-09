Черепи валяються в багнюці: на Нікопольщині після обміління водосховища знайшли руїни старої церкви та цвинтаря

На Нікопольщині, де відступила вода від берегів, відкрилось кладовище, засіяне черепами та кістяками. Місцеві зафільмували страшні кадри. Цвинтар розташований біля затопленої церкви, руїни якої знову визирнули з-під води.

Каховське водосховище колись поховало безліч таких місць. У 1955-1958 роках тут затопили понад 212 000 га землі та відселили до 150 000 людей. Під водою зникло майже 100 населених пунктів, де розташовувалося безліч історичних пам’яток. Серед відомих: столиця хана Мамая – місто Замик.

Затопило частину історичного заповідника “Великий Луг”, дніпровські плавні та родючі землі. Старожили кажуть, що раніше тут водилася купа звірів, птахів, а рибу біля річки ловили руками.

Наразі вода відходить і тепер ми зможемо побачити, що було на цих землях, до того як їх затопили. Деякі знахідки дійсно шокують. Зокрема, біля сел Покровське Нікопольського району знайшли руїни старої церкви та кладовище. На відео, яке зафільмував місцевий мешканець, можна побачити могили, де лежать людські останки. Автор відео зазначає, що на черепах навіть збереглися прикраси, з якими померлих ховали під землю.