Модель з Кривого Рогу увійшла в ТОП-20 на престижному конкурсі краси у В’єтнамі

Модель з Кривого Рогу представила Україну на престижному конкурсі.

28-річна Анастасія Панова презентувала Україну на конкурсі Miss Charm у В’єтнамі. Фінал відбувся 16 лютого у в’єтнамському Хошиміні. На цьому конкурсі учасниці з усього світу представляють культуру та традиції своєї країни.

Панова увійшла до топ-20 конкурсу Miss Charm, а переможницею стала представниця Бразилії Лума Руссо. За корону цього року боролися дівчата з 34 країн світу.

Підняла вгору свій прапор з гордістю, що я Українка! Світ не повинен забувати, що на нас напала Росія — країна-агресор. Про це повинні знати всі! На закритому інтерв’ю мене запитали про моє найпомітніше бажання, без сліз я не могла відповісти, адже саме моє велике бажання, щоб війна закінчилася і повернулася додому до Києва, щоб наші сестри й брати повернулися додому живими, щоб у наших батьків була їжа і свобода. Мирного нам неба над головою! Ми не припинимо боротися за нашу свободу! Бути українцем — значить бути вільним, — написала Анастасія в Instagram.

Анна Панова – найбільш відома своєю участю в проєкті “Топ-модель по-українськи”. За освітою фельдшер швидкої допомоги, але Настя вирішила змінити професію та отримала додаткові знання в Американській академії коучингу. Зараз працює моделлю. Анастасія боролася за корону “Міс Україна Всесвіт” в 2021 році, але програла дніпрянці Анні Неплях.

Раніше ми розповідали все, що відомо про Анастасію Панову.

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